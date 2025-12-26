bomba molotov contro un bar paura a dragoncello

Una molotov è stata lanciata ieri sera contro la saracinesca del bar 'Crema e cioccolato' in via Ottone Fattiboni, a Dragoncello, quartiere della periferia sud della Capitale non lontano da Ostia. Sul posto, chiamati dai residenti, sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme trovando la bottiglia con i residui di liquido infiammabile all'interno. I carabinieri della Stazione di Acilia sono ora impegnati nelle indagini. Il gestore del locale ha spiegato di non aver mai ricevuto minacce né richieste estorsive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

