Bolzano Galateo FdI | Fotomontaggio Meloni-Hitler ai mercatini Natale inaccettabile

(Adnkronos) – "Un fotomontaggio che ritrae il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Adolf Hitler come fossero una tutt'uno. Succede ai mercatini di Natale a Bolzano". E' quanto scrive su Facebook Marco Galateo, vicepresidente e assessore della Provincia di Bolzano e presidente di Fratelli d’Italia Alto Adige. "E' una provocazione vergognosa e un attacco inaccettabile . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Fotomontaggio shock e la Meloni "diventa" Hitler

Leggi anche: I manifesti con Giorgia Meloni e Hitler a Bolzano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giorgia Meloni come Hitler ai mercatini di Natale di Bolzano, l'ira di Urzì - L’onorevole di FdI parla di imbarbarimento culturale e di una provocazione che supera il dissenso politico. altoadige.it

Galateo (FdI), a Bolzano porte per Gennaccaro non sono chiuse - "Fratelli d'Italia è il perno di questa maggioranza, ha proposto il candidato sindaco Claudio Corrarati agli alleati che lo hanno accettato e lealmente sostenuto con il massimo delle energie e ... ansa.it

Svp ha deciso: niente accordo con la destra nel ballottaggio a Bolzano. Tensioni con FdI - A Merano la sua candidata sindaco Katharina Zeller deve incassare il sostegno del centrosinistra per vincere il ballottaggio del 18 maggio contro il sindaco di ... repubblica.it

DISAGIO SPACCAITALIANI Il disagio degli #italiani è talmente sparito che é bastato provare a seppellirlo per trovarsi di fronte a un’ondata di scintille. Evidentemente il vicepresidente della Provincia Marco #Galateo ha archiviato il disagio degli italiani senza a - facebook.com facebook