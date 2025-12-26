Bologna, possibile novità in attacco contro il Sassuolo. Dallinga favorito per una maglia da titolare e Immobile pronto a subentrare Novità importanti in arrivo per l’attacco del Bologna, che si prepara alla sfida di domenica contro il Sassuolo con alcune possibili modifiche nell’undici iniziale. Dopo le ultime due presenze da titolare ravvicinate, arrivate nel giro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, Italiano pensa ad una rivoluzione: in attacco possibile diverse novità contro il Sassuolo. E su Immobile…

Leggi anche: Gimenez Milan, ancora un flop per il messicano contro l’Atalanta. Allegri pensa ad una rivoluzione in attacco: possibile una coppia inedita

Leggi anche: Napoli, Conte pensa ad una rivoluzione: possibile cambio modulo. Le scelte del tecnico leccese per l’Atalanta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supercoppa Italiana, basta Arabia Saudita? La Lega Serie A pensa ad una nuova rivoluzione di format e sede dal 2026! Al primo posto c'è l'ipotesi USA.

Castro-Immobile contro la Lazio? La Repubblica (ed. Bologna): "Italiano pensa al bis" - Il tecnico del Bologna starebbe pensando al tandem d'attacco formato da Castro e Immobile, in campo dieci minuti nella gara ... tuttomercatoweb.com

Milan-Bologna 4 mesi dopo la Coppa. Italiano poteva essere l'allenatore del Diavolo? Sì, ma... - La scuola finiva, l'estate cominciava, dei dazi alle merci si parlava nei libri di economia. gazzetta.it

Bologna, Italiano: “Salisburgo giovane e forte. Abbiamo inserito in lista Dominguez per un’alternativa in più” - Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano nella conferenza stampa prima della gara di Europa League contro il Red Bull Salisburgo Tra le formazioni più in forma in Italia e in Europa c’è ... gianlucadimarzio.com

Brutte notizie per Vincenzo Italiano: come diramato dal Bologna, Bernardeschi ieri è stato operato alla clavicola e sarà costretto a restare fuori a lungo! Tutto a riguardo - facebook.com facebook

Conte vs. Italiano Napoli vs. Bologna #EASPORTSFCSupercup x.com