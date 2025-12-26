BOLOGNA-EMPOLI 2-1 | IN EVIDENZA | Il Bologna sigla il posto in finale | Coppa Italia Frecciarossa 2024 25
La finale di Coppa Italia si giocherà il 14 maggio a Roma tra Milan e Bologna. I rossoblù hanno seguito la gara d'andata.
DIRETTA/ Bologna Empoli Primavera (risultato finale 1-0): Castaldo firma la salvezza al 93'! (27 maggio 2025) - L'attaccante dei toscani sceglie l'angolo alla sinistra di Pessina, ma così anche il diretto avversario che para e sventa la grande minaccia.
