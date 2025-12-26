La Coppa del Mondo di bob tornerà protagonista nel weekend del 3-4 gennaio, quando farà tappa a Winterberg (Germania). Il nuovo anno si aprirà in terra teutonica con una due giorni di gare: spazio al bob a 2 e al bob a 4 maschile, al monobob e al bob a 2 femminile. L’Italia cerca di essere protagonista soprattutto con Patrick Baumgartner, che nelle prime tappe del massimo circuito internazionale itinerante è riuscito a distinguersi, salendo anche sul podio. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato nove uomini e cinque donne. Nello specifico: Patrick Baumgartner, Mattia Variola, Alex Verginer, Robert Mircea, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Riccardo Ragazzi; Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Tania Vicenzino, Alessia Gatti, Martina Favaretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bob, i convocati dell'Italia per la Coppa del Mondo a Winteberg: Baumgartner insegue il podio

