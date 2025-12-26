Blitz anti-Isis | 115 arresti in Turchia

0.21 La Turchia ha arrestato 115 persone sospettate di avere legami con l'Isis. Secondo le autorità stavano pianificando attacchi nel Paese a Natale e Capodanno. Lo riporta la Cnn. La procura generale di Istanbul aveva ordinato l'arresto di 137 persone, ma gli investigatori sono riusciti a fermarne 115. Ne mancano 22 che sono attualmente ricercati dalla polizia. Nel corso delle perquisizioni la polivari documenti.La polizia ha sequestrato pistole, munizioni e documenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

