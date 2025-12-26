Blitz anti-Isis | 115 arresti in Turchia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0.21 La Turchia ha arrestato 115 persone sospettate di avere legami con l'Isis. Secondo le autorità stavano pianificando attacchi nel Paese a Natale e Capodanno. Lo riporta la Cnn. La procura generale di Istanbul aveva ordinato l'arresto di 137 persone, ma gli investigatori sono riusciti a fermarne 115. Ne mancano 22 che sono attualmente ricercati dalla polizia. Nel corso delle perquisizioni la polivari documenti.La polizia ha sequestrato pistole, munizioni e documenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Brasile, 115 dei 117 morti nel blitz anti-narcos di Rio de Janeiro non erano indagati nell’inchiesta sul Comando Vermelho

Leggi anche: L'Isis preparava attentati a Natale e Capodanno: arrestati 115 jihadisti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Israele e Usa, blitz anti-Isis. Bibi: "Il Golan sarà nostro" - Così il mondo guarda alla transizione del potere in Siria dopo la caduta del regime di Assad. ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.