Bilancio Camera altro che risparmio | aumentate le spese nonostante taglio onorevoli
(Adnkronos) – Doveva essere il simbolo di una politica più snella, sobria e meno costosa. La riforma che ha ridotto il numero dei deputati da 630 a 400, in vigore dall'attuale legislatura, era stata presentata come una svolta capace di alleggerire in modo significativo il peso del Parlamento sulle casse pubbliche. Ma, a guardare i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: “Aumentate i salari, non le spese militari”: otre mille persone in piazza a Milano contro la guerra
Leggi anche: Irpef 2026, Dell’Olio (Vicepresidente Commissione Bilancio Camera): “Taglio 2%? Vale poco, manovra ancora senza coperture”
Legge di Bilancio, primo sì in Senato: ecco le misure fiscali che interessano l’edilizia; Legge di Bilancio 2026, il punto: bonus edilizi, caro materiali, blocco alle parcelle; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura; La manovra approda in Aula: principali misure e timing.
Bilancio Camera, altro che risparmio: aumentate le spese nonostante taglio onorevoli - 2021 la spesa annua complessiva poco sopra il miliardo di euro, tra il 2022 e il 2024 la media è salita a circa 1. adnkronos.com
Fontana: Bilancio Camera positivo, risparmiati 45 milioni - Si può parlare per esempio del bilancio, dove abbiamo avuto un avanzo di 45 milioni di euro. quotidiano.net
CAMERA DEI DEPUTATI: «APPROVATO IL BILANCIO 2026-2028, PROROGATE LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER I DEPUTATI» - L'ufficio di presidenza della Camera, riunitosi oggi con la presidenza di Lorenzo Fontana, ha approvato, su proposta del collegio dei questori, il progetto di ... agenziagiornalisticaopinione.it
Alla Camera la legge di bilancio con la riforma delle aziende faunistico-venatorie. #cacciamagazine - facebook.com facebook
Attendiamo alla Camera la legge di #bilancio per l'approvazione definitiva. Sei miliardi in più per la #Sanità e tre miliardi per le imprese, ma per i megafoni della #sinistra è tutto inutile. Obiettivi e aderenti alla realtà, come solo loro sanno fare. @FratellidItalia x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.