Bilancio 2025 della Questura di Napoli | dati e attività

Nel 2025 la Questura di Napoli ha controllato oltre 871mila persone, emesso misure di prevenzione, sequestri e provvedimenti contro violenza e criminalità.. Nel corso del 2025, ogni giorno i poliziotti della Questura di Napoli hanno operato al servizio dei cittadini, controllando complessivamente 871.567 persone e 287.699 veicoli. Sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 7.840 e 2.072 soggetti sono stati tratti in arresto. L’attività di prevenzione si è sviluppata anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione, provvedimenti di carattere amministrativo emessi dal Questore nei confronti di individui ritenuti socialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

