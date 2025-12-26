Biathlon dieci azzurri a Oberhof | Wierer e Vittozzi scelgono il lavoro mirato

La Coppa del Mondo riparte in Germania dall’8 all’11 gennaio. Le due big azzurre saltano la tappa per un miniciclo personalizzato, ufficiali i convocati e il programma gare. Coppa del Mondo di biathlon: l’Italia riparte da Oberhof La Coppa del Mondo di biathlon torna protagonista dopo la pausa di fine anno con la tappa di . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. Tornano in Coppa del Mondo Bionaz e Carrara Leggi anche: Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Oberhof: 10 azzurri convocati in Turingia in vista della quarta sfida stagionale di Coppa del Mondo; Coppa del Mondo di Biathlon, l’Italia a Oberhof subito dopo le feste: 10 Azzurri in gara; Wierer e Vittozzi pensano solo alle Olimpiadi: ufficiale la rinuncia a Oberhof, ecco gli azzurri per la 4^ tappa; Coppa del Mondo, Oberhof: i convocati azzurri in Turingia senza Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. Tornano in Coppa del Mondo Bionaz e Carrara - La FISI ha annunciato con largo anticipo le convocazioni azzurre per la prossima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in programma a Oberhof da ... oasport.it

Wierer e Vittozzi pensano solo alle Olimpiadi: ufficiale la rinuncia a Oberhof, ecco gli azzurri per la 4^ tappa - Lavoro personalizzato, con Dorothea a Lavazé e Lisa in Val Ridanna, e la decisione di saltare quindi le gare tedesche in programma dall'8 all'11 gennaio, con ... neveitalia.it

Natale tra baci, cucina e… Grinch: i biathleti azzurri sotto l'albero - Da Giacomel a Vittozzi e Wierer tra relax, famiglia, regali insoliti si ricaricano prima della tappa dell'8 gennaio a Oberhof ... msn.com

https://www.oasport.it/2025/12/biathlon-litalia-maschile-aggrappata-a-san-tommaso-giacomel-brilla-hofer-regge-gli-altri-latitano/ Il biathlon al maschile si aggrappa a Tommaso Giacomel, confidando in una crescita generale del movimento - facebook.com facebook

