Tempo di lettura: 3 minuti Vigilia carica di attesa e passione per l’ Avellino, pronto a chiudere il 2025 lontano da casa davanti a un settore ospiti completamente esaurito. Saranno 1290 i tifosi biancoverdi sugli spalti del San Nicola, teatro della sfida contro il Bari, penultimo appuntamento del girone d’andata. Un girone che per i lupi si concluderà poi domenica 10 gennaio tra le mura amiche del Partenio-Lombardi, ma che intanto propone un test significativo sul piano tecnico e mentale. La settimana di lavoro è entrata nella fase decisiva, con Raffaele Biancolino intenzionato a preservare l’equilibrio trovato nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino prepara la battaglia di Bari: l’Avellino non vuole fermarsi

Leggi anche: Avellino, esodo biancoverde a Bari: settore ospiti esaurito e scelte obbligate per Biancolino

Leggi anche: Avellino-Palermo, Biancolino: “Questo è lo spirito che voglio. Un Avellino che non molla mai”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'Avellino in campo anche oggi e domani per preparare la trasferta di Bari. Biancolino non avrà a disposizione Fontanarosa, assente per squalifica, e potrebbe ridare una chance dall'inizio a Palumbo, mattatore della partita contro il Palermo - facebook.com facebook