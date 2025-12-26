Biancavilla carabinieri in visita a ospedale e strutture sociali | doni e auguri ai più piccoli

Catania, Natale di solidarietà al Policlinico: i Carabinieri fanno visita ai piccoli pazienti - Un gesto di profonda umanità e vicinanza ha illuminato le corsie pediatriche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Catania, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fatto visita ... catanianews.it

I Carabinieri fanno visita ai reparti pediatrici dell’ospedale “Ciaccio” e “Pugliese” di Catanzaro - Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Legione Calabria hanno pensato di manifestare la loro vicinanza ai piccoli ospiti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del presid ... cn24tv.it

Biancavilla: i Carabinieri recuperano un iPhone rubato, denunciata 46enne già sottoposta a misura restrittiva I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno portato a termine una rapida e incisiva attività investigativa che ha permesso di individuare l’autrice - facebook.com facebook

