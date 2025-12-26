AGI - Nel mondo anglosassone lo chiamano Betwixtmas, in Italia non abbiamo ancora un termine specifico, ma ne conosciamo benissimo i sintomi: una strana sospensione della realtà che inizia subito dopo l’ultimo brindisi di Santo Stefano e si trascina fino alla vigilia di San Silvestro. È l'unico momento dell'anno in cui è socialmente accettabile ignorare le email, cenare con un tagliere di torrone e guardare per la sesta volta la saga completa di Harry Potter o Il Signore degli Anelli come se fosse un impegno di lavoro inderogabile. Il fenomeno del Betwixtmas è una forma di resistenza passiva ai ritmi frenetici. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Betwixtmas, come sopravvivere nel limbo tra Natale e Capodanno

