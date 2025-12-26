Il 24enne del Parma Adrian Bernabé non è un calciatore tanto considerato nel suo Paese natale, la Spagna, ma il calcio italiano sta valorizzando la sua qualità. Bernabé e l’impatto col calcio italiano. As scrive: Adrián Bernabé è uno dei talenti nascosti che la Spagna ha nel calcio italiano. L’ex giocatore della Masia ha avuto una buona carriera lontano dalla Spagna. Ha lasciato il Barça molto presto, per andare al Manchester City. In Inghilterra ha fatto di nuovo le valigie per continuare a crescere nel calcio italiano. Ha anche giocato cinque partite con Guardiola. Ma senza garanzia di continuità, è approdato al Parma nel 2021. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bernabé è cresciuto tra Barça e City, ma a Parma ha trovato la sua dimensione

Leggi anche: Paganin elogia l’Inter di Chivu: «Ha trovato la sua vera dimensione. Mi ha stupito molto, vi spiego perché»

Leggi anche: Parma sterile, ma la difesa è il punto forte di Cuesta: occhi su Bernabé e Pellegrino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Madre e figlio. Due cuori nuovi. E la stessa storia che si intreccia a doppio filo con l’ospedale Sant’Orsola. «Questo è il posto che ci ha dato la nostra seconda vita», dicono Rosalba e Daniele. Rosalba Eleuteri ha 65 anni, il figlio Daniele Bernabei ne ha 43. So facebook