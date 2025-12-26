Benin-Botswana Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Benin e Botswana hanno perso le loro partite d’esordio nella competizione, rispettivamente per 1-0 contro il Congo e per 3-0 contro il Senegal. Non è solo il risultato maturato però a dirci che si è trattato di due sconfitte molto diverse fra loro, Les Guépards infatti anno lottato ad armi pari, quasi pareggiando anche il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match BeninBotswana Ore 13:30 - 60 DTT SenegalRD Congo Ore 16:00 - 60 DTT UgandaTanzania Ore 18:30 - 60 DTT NigeriaTunisia x.com

PROGRAMME FOOT INTERNATIONAL 27/12 SA CAN AFRIQUE: 13:30 12:30 Benin- Botswana 16:00 15:00 Sénégal- RD Congo 18:30 17:30 Ouganda- Tanzanie 21:00 20:00 Nigéria- Tunisie ANGLETERRE Premier League: #PL 13:30 12:30 Nottingham - facebook.com facebook