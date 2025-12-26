Benin-Botswana Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici
Benin e Botswana hanno perso le loro partite d’esordio nella competizione, rispettivamente per 1-0 contro il Congo e per 3-0 contro il Senegal. Non è solo il risultato maturato però a dirci che si è trattato di due sconfitte molto diverse fra loro, Les Guépards infatti anno lottato ad armi pari, quasi pareggiando anche il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Senegal-Botswana (Coppa d'Africa, 23-12-2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
