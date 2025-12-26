Benevento vacanze agli sgoccioli con il mercato sullo sfondo | a gennaio con un Salvemini in più

Tempo di lettura: 2 minuti Vacanze agli sgoccioli per i calciatori del Benevento che domenica si ritroveranno all’ Antistadio Imbriani in vista del match contro il Crotone in programma il 5 gennaio. Per quella data, come anticipato dal presidente Vigorito durante la trasmissione Ottogol, mister Floro Flores potrebbe di nuovo avere a disposizione l’attaccante Salvemini che è assente da due mesi esatti per l’infortunio alla caviglia subito a Catania. Le prime sensazioni non avevano fatto temere uno stop così lungo, ma con il passare del tempo l’attaccante della Strega ha continuato ad accusare dolore, da qui la scelta di non forzare il suo recupero anche alla luce dell’esplosione di Tumminello che ha sopperito al meglio all’assenza dell’ex Cerignola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

