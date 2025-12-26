Bellanova Inter 7 milioni di rimpianti | ecco perché un suo ritorno sarebbe come ammettere di aver commesso un grosso errore

di Giuseppe Colicchia Bellanova Inter, 7 milioni di rimpianti: dal mancato riscatto alle voci su un clamoroso ritorno a gennaio. La nostra riflessione a riguardo. Negli ultimi giorni c’è una voce attorno al calciomercato dell’Inter che ha fatto parecchio rumore: quella del possibile ritorno in nerazzurro di Raoul Bellanova. Com’è noto, sono in corso una serie di riflessioni tra i corridoi di Viale della Liberazione per decidere il da farsi dopo l’infortunio alla caviglia e l’operazione alla quale si è sottoposto Denzel Dumfries, il cui rientro è previsto nel mese di marzo. In estate i nerazzurri avevano già deciso di intervenire nel ruolo di esterno destro, andando a prelevare Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia per una cifra complessiva che si aggira sui 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu ha chiesto Palestra per sostituire Dumfries. La Dea lo valuta 40 milioni. Bellanova l’alternativa - L’Inter prima in classifica ma eliminata dalla Supercoppa deve puntellare la rosa sulla fascia destra per restare competitiva. ilmessaggero.it