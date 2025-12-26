Bassa Romagna situazione stabile | nessuna esondazione dai fiumi

26 dic 2025

Al momento continuano a non registrarsi esondazioni in nessuno dei fiumi che attraversano la Bassa Romagna. La piena più attenzionata è quella del Senio e che sta transitando in questo momento al colmo a Cotignola, dopo di che si attende il passaggio a San Potito, Fusignano e Alfonsine, dove il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

