Al momento continuano a non registrarsi esondazioni in nessuno dei fiumi che attraversano la Bassa Romagna. La piena più attenzionata è quella del Senio e che sta transitando in questo momento al colmo a Cotignola, dopo di che si attende il passaggio a San Potito, Fusignano e Alfonsine, dove il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Bassa Romagna, situazione stabile: nessuna esondazione dai fiumi

Leggi anche: Fiumi a rischio esondazione e maltempo: la situazione in città e provincia

Leggi anche: Maltempo, allerta rossa e fiumi a rischio esondazione: la situazione a Bologna e provincia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Allerta arancione in Emilia-Romagna, Senio e Lamone restano sotto osservazione, evacuazioni - Aggiornamento del 26 Dicembre delle ore 01:14; Meteo, superata la fase più critica nel faentino: in calo i livelli del Marzeno; Situazione dei fiumi costantemente monitorata: al momento in provincia di Ravenna non ci sono grosse criticità; Meteo Emilia-Romagna. Anticiclone con tempo stabile ma umido e nebbioso nel weekend. Tornano le piogge nella settimana di Natale.

Piene dei fiumi, situazione sotto controllo in Bassa Romagna. «Ma resta il divieto assoluto di andare sugli argini» - Un Natale in allerta meteo rossa in particolare nella Bassa Romagna ravennate, dove al momento la situazione dei fiumi è comunque considerata sotto ... ravennaedintorni.it