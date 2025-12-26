Basket sfuma la rimonta per la Virtus Bologna ko con l’Olympiacos in Eurolega
Alla Virtus Arena l’Olympiacos Pireo passa 97-94 contro Bologna nel diciottesimo turno di Eurolega al termine di una sfida intensa e spettacolare, confermando il proprio momento positivo con il decimo successo stagionale che vale la permanenza in zona play-in. A trascinare i greci è un Tyler Dorsey formato leader, top scorer della serata con 23 punti e decisivo nei momenti chiave, ben supportato da un collettivo solido e continuo lungo tutto l’arco dei quaranta minuti. Alla Virtus Bologna non bastano invece i 17 punti di un ispirato Luca Vildoza e un ultimo quarto di grande orgoglio, che aveva riaperto una gara compromessa nel terzo periodo: per le V-nere arriva così il decimo ko europeo, al termine di una rimonta solo sfiorata. 🔗 Leggi su Oasport.it
