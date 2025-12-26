Basket Brescia-Venezia il big match del 13° turno di Serie A L’Olimpia ospita Cremona trasferta insidiosa per la Virtus Bologna

Dopo la pausa per le festività, la Serie A di basket 2025-2026 è pronta a proseguire la sua stagione. A partire dalla giornata di domani, le squadre torneranno sul parquet per disputare la tredicesima giornata del campionato. La situazione vede in testa alla classifica la Virtus Bologna e la Germani Brescia, mentre Milano cerca un filotto di vittorie per riportarsi nelle zone che contano. Il programma del 13° turno parte domani, sabato 27 dicembr e, con il match tra l'Aquila Trento ed Udine, con palla a due alle ore 20. Domenica, invece, Brescia ospita la Reyer Venezia nel big match della giornata delle ore 16.

Basket femminile, in Serie A1 vincono Campobasso, Venezia e Derthona - Si è conclusa la prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo la vittoria di Schio ieri sera a Roseto e ... oasport.it

Basket al PalaLeonessa: Germani Brescia sfida Umana Reyer Venezia - UMANA REYER VENEZIA al PALALEONESSA di Brescia: basket di alto livello e grande competizione. mentelocale.it

Basket Time: martedì 23 dicembre ospite Pietro Rossi Torna la trasmissione dedicata al mondo della pallacanestro bresciana. Immagini e commenti sul magico mondo della palla a spicchi, raccontando le partite della Pallacanestro Brescia. In onda alle 2 - facebook.com facebook

