Bari ricopre l’auto di luci natalizie | 30enne multato per pericolo alla viabilità – Il video

Un’idea simpatica per augurare buon Natale tra le strade di Bari è costata cara a un 30enne. Il ragazzo aveva decorato la sua macchina Mercedes Glc con una serie di luci natalizie intermittenti che spiccavano lungo le strade della città, attirando l’attenzione di automobilisti e passanti e facendo diventare foto e video virali sui social. Come si vede dai video su TikTok, la macchina era stata completamente ricoperta di lucine natalizie dai colori sgargianti. Peccato che la fantasia del guidatore avrebbe potuto creare diversi problemi a livello stradale. Perché è stato multato. L’effetto scenico, oltre a richiamare gli sguardi degli altri automobilisti, poteva infatti rappresentare un rischio per la sicurezza stradale perché avrebbe potuto creare pericoli alla viabilità. 🔗 Leggi su Open.online

