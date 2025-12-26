Tempo di lettura: 2 minuti Sale l’attesa per il big match della diciottesima giornata del campionato di Serie BKT: l’ Avellino di mister Raffaele Biancolino si prepara alla delicata trasferta del “San Nicola” contro il Bari. Una sfida d’alta quota che il tecnico biancoverde dovrà affrontare facendo i conti con una lista di convocati che riflette un’emergenza infortuni ancora piuttosto marcata, seppur con un’importante nota lieta nel reparto offensivo. Il report medico diramato dalla società evidenzia una situazione complessa. La notizia più positiva riguarda Andrea Favilli: l’attaccante ha ufficialmente terminato il percorso riabilitativo e si è aggregato al gruppo, tornando a disposizione del mister già dalla prossima partita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bari-Avellino, tegola alla vigilia: i convocati di Biancolino

Leggi anche: Avellino-Juve Stabia: le parole di Biancolino alla vigilia del match

Leggi anche: Catanzaro-Avellino, i convocati di Biancolino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vivarini scuote il Bari: “Servono orgoglio e spirito di squadra. Contro l’Avellino non possiamo sbagliare” - Il tecnico biancorosso presenta l’ultima gara del 2025 al San Nicola: “Settimana di lavoro intensa. baritoday.it