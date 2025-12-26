Ultima gara in programma di questa 18esima giornata di serie B con il Bari di Vivarini in seria difficoltà che affronta l’Avellino di Biancolino. I galletti con al timone il tecnico ex Catanzaro continuano a non vincere, e nell’ultimo turno è arrivata un’altra sconfitta proprio contro la squadra di Aquilani. Situazione pesante anche attorno alla squadra che a questo punto rischia seriamente di ritrovarsi a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bari-Avellino (sabato 27 dicembre 2025 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Probabile colpaccio irpino al San Nicola

Bari-Avellino: le info utili; Bari-Avellino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Bari-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti; Bari-Avellino, la storia. Vivarini: Abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto mentale.

