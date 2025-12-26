Bari-Avellino | convocati infortuni e ultime notizie verso il big match di Serie B

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del match tra Bari ed Avellino, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 78 Milani, 79. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Infortunio Cancellieri, pessime notizie in casa Lazio in vista del big match contro la Juventus: anche l’esterno va ko. Ultime

Leggi anche: Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I convocati Bari-Avellino - Sono 26 i convocati nel Bari per la partita con l’Avellino, in programma sabato 27 dicembre alle 19. solobari.it

Bari: i convocati contro l'Avellino - Il Bari di mister Vivarini si prepara ad ospitare l'Avellino in occasione della 18a giornata Serie BKT in programma domani, sabato 27. tuttob.com

Bari, record negativo in vista: la sfida all’Avellino tra delusioni e scelte di formazione - BARI – La sfida di Serie B tra Bari e Avellino, in programma durante le festività, potrebbe segnare un record negativo di presenze allo stadio San Nicola da quando la famiglia De Laurentiis ha assunto ... giornaledipuglia.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.