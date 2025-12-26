Barella Inter numeri straordinari e critiche | tra eccellenza europea e margini di crescita
di Dario Bartolucci Barella Inter, il centrocampista nerazzurro resta uno dei punti fermi della squadra e uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, ma.. Qualche errore di troppo, a volte una sbracciata che fa discutere, ma una costanza di rendimento che difficilmente viene meno. Nicolò Barella, vice capitano dell’Inter e legato al club fino al 2029, è una presenza centrale nella squadra di ieri e in quella di oggi. Considerato unanimemente tra i centrocampisti più forti d’Europa, finisce però spesso nel mirino delle critiche proprio perché le aspettative su di lui sono altissime. In questa stagione il dato più evidente riguarda la produzione offensiva: Barella è fermo a un gol segnato e cinque assist forniti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Barella Inter, tra numeri d’élite e critiche: il paradosso del leader nerazzurro
Leggi anche: Barella Inter, numeri da élite europea per il centrocampista nerazzurro: solo Kimmich tiene il passo dell’italiano
Barella Inter, tra numeri d’élite e critiche: il paradosso del leader nerazzurro.
Barella specchio dell’Inter: ecco dove può migliorare. Critiche? I numeri parlano da sé - I numeri e le critiche: Barella tra i migliori in Europa per il gioco proposto ma spesso nel mirino dei tifosi per la concretezza ... msn.com
Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella - 45, arbitra Massa, diretta tv su DAZN e Sky): Per il big match contro l’Inter, Gian Piero Gasperini sembra ... tuttomercatoweb.com
Ultim’ora Barella, da non credere: tifosi di Serie A spiazzati - Numeri da capogiro L’Inter torna in campo domani sera contro la Roma e si prepara ad una gara da non ... diregiovani.it
In una sola foto, l’inter degli ultimi 7 anni. Bastoni, Barella e Lautaro. I 3 giocatori più rappresentativi. I 3 pilastri dello spogliatoio. #fblifestyle - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Inter, il silenzio prima della rivoluzione Niente regali sotto l’albero, nessuna sorpresa nella calza della Befana. A gennaio, l’Inter resterà alla finestra. Nessun colpo, nessuna corsa all’ultimo minuto: la linea è x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.