Barella Inter numeri straordinari e critiche | tra eccellenza europea e margini di crescita

di Dario Bartolucci Barella Inter, il centrocampista nerazzurro resta uno dei punti fermi della squadra e uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, ma.. Qualche errore di troppo, a volte una sbracciata che fa discutere, ma una costanza di rendimento che difficilmente viene meno. Nicolò Barella, vice capitano dell’Inter e legato al club fino al 2029, è una presenza centrale nella squadra di ieri e in quella di oggi. Considerato unanimemente tra i centrocampisti più forti d’Europa, finisce però spesso nel mirino delle critiche proprio perché le aspettative su di lui sono altissime. In questa stagione il dato più evidente riguarda la produzione offensiva: Barella è fermo a un gol segnato e cinque assist forniti. 🔗 Leggi su Internews24.com

