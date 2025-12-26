Bagnacavallo attende la piena del Lamone | la comunicazione del sindaco

Aggiorna il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni: "Si è appena conclusa la riunione del Ccs coordinato dalla Prefettura di Ravenna: l'ondata di maltempo appare in fase di risoluzione e la situazione è costantemente monitorata in tutto il territorio provinciale. Il transito della piena del Lamone è atteso nelle prossime ore." Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all'aeroporto di Firenze. Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi. Natale d'apprensione in Emilia Romagna per il maltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: disposte evacuazioni. Cotignola attende la piena | il picco sta raggiungendo Ponte Felisio. Fiumi Senio e Lamone in piena, evacuazioni urgenti in corso - BOLOGNA Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un'evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza.

Maltempo in Romagna, il fiume Lamone fa paura: a Bagnacavallo disposte evacuazioni - Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in vigore per il ... corriereromagna.it

Troppo alto anche il livello del Lamone: disposte evacuazione preventive a Villanova e Glorie - Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in vigore per il territorio di Villanova e Glorie, il Comune di Bagnaca ... ravennawebtv.it

Crescono Senio e Lamone, timori di esondazione: evacuazioni disposte a Castel Bolognese, Bagnacavallo e Cotignola - facebook.com facebook

