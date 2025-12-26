Babbo Natale derubato in via delle Suore sottratti regali per alcuni residenti e bambini
Un episodio che sarebbe avvenuto nella serata del 24 dicembre, vigilia di Natale, viene segnalato da una coppia di residenti della zona di via delle Suore e avrebbe destato amarezza e preoccupazione.Secondo quanto riferito, un amico della coppia, che sarebbe stato vestito da Babbo Natale, si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Babbo Natale in via Fratti per l’acquisto di un defibrillatore - L'iniziativa, ideata dall'associazione culturale "Amici dell'edicola" ha trovato il sostegno del CCN Centro ed è stata affiancata dal mercatino artigiano. noitv.it
Trump a un bambino: 'Controlliamo se Babbo Natale è buono, non vogliamo un infiltrato' #ANSA x.com
Direi che babbo Natale abbia soddisfatto la parte eurogame ed in solitario per la mamma, la parte american investigativa e skirmish per il figliuol crodego e la parte american con miniature da assemblare, attività che tanto piace al babbo #anarchia #worldw - facebook.com facebook
