Axios | Trump vedrà Zelensky in Florida

11.42 Il presidente degli Usa, Trump, vedrà il presidente ucraino,Zelensky,domenica a Mar-a-Lago, in Florida. Così il giornalista di Axios Barak Ravid, citando un alto funzionario di Kiev: l'incontro indica "progressi significativi nei negoziati sul piano di pace Usa". "Abbiamo concordato un incontro al più alto livello con il presidente Trump nel prossimo futuro. Molto potrà essere deciso prima dell'anno nuovo", aveva scritto Zelensky dopo gli aggiornamenti avuti dal capo negoziatore ucraino Umerov sui suoi contatti con gli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Axios: “L’Ucraina ha inviato agli Usa risposta sul piano di pace”. Zelensky: “In settimana possibili importanti novità”. Trump: “Europei vogliono incontro con noi ... - Mosca, 10 dicembre 2025 – Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha avvertito che la Russia risponderebbe a un eventuale di dispiegamento di truppe europee in Ucraina. quotidiano.net

Ucraina, Trump gela Zelensky: 'La guerra finisca senza i Tomahawk' - Un incontro "teso" in cui Donald Trump è stato "duro" nel dire chiaramente che al momento non è intenzionato a fornire, almeno per ora, i Tomahawks all'Ucraina. ansa.it

Piano di pace di Trump, la telefonata Zelensky-Kushner-Witkoff e il fraintendimento tra Ucraina e Usa - Il 16 novembre, due giorni prima che il sito Axios rivelasse il «piano in 28 punti» per la pace in Ucraina, i consiglieri di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner lo avevano letto riga per ... corriere.it

Israele teme "un attacco iraniano mascherato da esercitazione" e chiede aiuto a Trump. Lo rivela Axios - facebook.com facebook

