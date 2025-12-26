Aversa rissa con lancio di sedie in via Roma | sindaco pronto a firmare ordinanza per Capodanno

Doveva essere una serata di festa, tra calici alzati e auguri di Natale, si è trasformata invece nell’ennesima scena di violenza nel cuore del centro storico. È accaduto ieri sera in via Roma, ad Aversa, durante il tradizionale brindisi di Natale. Protagonisti della zuffa alcuni giovani che, secondo le prime ricostruzioni, sotto i fumi dell’alcool . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, rissa con lancio di sedie in via Roma: sindaco pronto a firmare ordinanza per Capodanno Leggi anche: Parapiglia in piazza: schiamazzi, poi scoppia la rissa. Lancio di tavoli e sedie nei bar Leggi anche: Roma, maxi rissa tra stranieri a colpi di sedie: 4 arresti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aversa, rissa di Natale con lancio di sedie e tavolini in Via Roma - La sera di Natale, quando la città era attraversata dal consueto viavai della movida, via Roma ad Aversa si è trasformata in un fronte ... pupia.tv

