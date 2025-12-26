avellino vigilia di sangue tra brindisi e violenza

Ad Avellino, la Vigilia di Natale non è stata solo brindisi e auguri. Tra via Cannaviello e via Tuoro Cappuccini, mentre la città celebrava il rito stanco delle feste, è esplosa la violenza. Non per grandi ragioni, non per conflitti epocali: per motivi futili, così vengono chiamati. Ma futili non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, rissa durante la Vigilia di Natale: uomo ferito al volto, si indaga - Violenza e tensione ieri sera durante i consueti brindisi della vigilia di Natale, ad Avellino, nella zona tra via Cannaviello e Via Tuoro Cappuccini ad Futili motivi alla base di un diverbio, rapidam ... corriereirpinia.it