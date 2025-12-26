Avellino esodo biancoverde a Bari | settore ospiti esaurito e scelte obbligate per Biancolino

Il settore riservato ai tifosi dell’Avellino è già esaurito: saranno 1.290 i sostenitori biancoverdi presenti al “San Nicola” per la trasferta di Bari, in programma nei prossimi giorni e valida come ultimo impegno ufficiale del 2025.La gara rappresenta anche la seconda e penultima sfida del. 🔗 Leggi su Today.it

