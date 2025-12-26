Avatar | Fuoco e Cenere | Gli incassi complessivi in Italia dopo il giorno di Natale

Il kolossal di James Cameron continua a incantare durante le feste, confermando il suo appeal anche nel Box Office ITALIA. Il giorno di Natale (25 dicembre 2025) Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 868.290 euro in Italia (dati Cinetel ), un risultato solido per un titolo già in programmazione da 9 giorni, che porta il totale complessivo a circa 10.5 milioni di euro. Nonostante la concorrenza festiva ( Buen Camino su tutti ), il film ha mantenuto una buona tenuta, con il pubblico che ha scelto lo spettacolo visivo in sale premium per il giorno di Natale. ( La nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere qui ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

