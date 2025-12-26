Auto ricoperta di luci natalizie | 30enne multato ecco perché

Sfrecciava sulla tangenziale di Bari con la carrozzeria ricoperta di luci di Natale a intermittenza: la PoliziaQuestura di Bari ha fermato un 30enne alla guida di una Mercedes GLC addobbata per le feste e lo ha sanzionato. L’auto, divenuta virale sui social, era stata allestita senza alcuna autorizzazione della Motorizzazione. Il veicolo è stato fatto rimuovere dagli agenti per ripristinare le condizioni di sicurezza. Secondo i resoconti, il mezzo circolava tra le strade del capoluogo e l’asse extraurbano con file di mini-LED multicolore fissate alla carrozzeria, una soluzione scenica ma potenzialmente pericolosa perché può confondere i segnali luminosi di serie e distrarre altri conducenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

