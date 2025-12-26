Auto prese di mira all’alba ladri in azione nel quartiere Oltresavio Cesena Siamo Noi | Situazione non più tollerabile
“Nella mattina presto del 26 dicembre, nel quartiere Oltresavio, in zona Via Po, si è verificato l’ennesimo episodio di furto sulle auto in sosta”, questo quanto riportato dal gruppo consiliare Cesena Siamo Noi.“I ladri si sono mossi in auto, agendo rapidamente e senza fermarsi, approfittando. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Sicurezza nel quartiere Oltresavio, Cesena Siamo Noi: "Cittadini rassegnati e amministrazione assente"
Leggi anche: Ladri in azione a Teggiano: prese di mira altre due abitazioni, si indaga
Vandali bucano le gomme delle auto parcheggiate in piena notte: prese di mira anche le carrozzerie. Caccia ai responsabili - Decine le auto danneggiate in maggioranza ritrovate con gli pneumatici bucati ma alcune auto hanno avuto la carrozzeria ... ilgazzettino.it
E queste Dopo aver scelto 80 auto moderne, vorrei farvi vedere una selezione casuale di 30 auto one-off. Come sempre tutte prese dal sito Allcarindex ( https://www.allcarindex.com/one-off-cars/a ) di Arunas Ra. Ce ne sono altre 600! E di queste, quante ne c - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.