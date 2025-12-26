Auto prese di mira all’alba ladri in azione nel quartiere Oltresavio Cesena Siamo Noi | Situazione non più tollerabile

26 dic 2025

“Nella mattina presto del 26 dicembre, nel quartiere Oltresavio, in zona Via Po, si è verificato l’ennesimo episodio di furto sulle auto in sosta”, questo quanto riportato dal gruppo consiliare Cesena Siamo Noi.“I ladri si sono mossi in auto, agendo rapidamente e senza fermarsi, approfittando. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

