“Nella mattina presto del 26 dicembre, nel quartiere Oltresavio, in zona Via Po, si è verificato l’ennesimo episodio di furto sulle auto in sosta”, questo quanto riportato dal gruppo consiliare Cesena Siamo Noi.“I ladri si sono mossi in auto, agendo rapidamente e senza fermarsi, approfittando. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Auto prese di mira all’alba, ladri in azione nel quartiere Oltresavio. Cesena Siamo Noi: "Situazione non più tollerabile"

