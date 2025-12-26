Auto in divieto soccorso a persona conducente ubriaco | gli interventi della polizia locale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto parcheggiate in divieto, musica ad alto volume e soccorso a persona. Sono alcune delle attività condotte gli interventi della polizia locale di Piacenza nei giorni della vigilia e di Natale.Nella serata del 24 dicembre le tre pattuglie in servizio sul territorio del Comune di Piacenza hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ubriaco e senza patente tampona un'auto e fugge: bloccato sotto casa dagli agenti della Polizia Locale a Latina

Perugia, ad ottobre rafforzata la sicurezza urbana. Gli interventi della polizia locale

Scende dall'auto per aiutare una persona in difficoltà, viene travolto da un altro veicolo: morto 25enne - Un giovane di venticinque anni è morto questa mattina all'alba mentre si trovava sulla strada statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari

Incendio a Firenze, due auto a fuoco in viale Europa. Persona soccorsa - Intorno alle 21 di domenica 16 novembre, i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti per domare l'incendio

Scontro tra un'auto e un tir a Lambrinia, morta una persona: sono in corso accertamenti - Questa mattina una persona è morta in un incidente stradale tra un'auto e un mezzo pesante a Lambrinia, frazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia.

