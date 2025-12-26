Auto fuori strada dopo il cenone della Vigilia | Giuseppe muore a 18 anni feriti due coetanei
È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. La vittima si chiamava Giuseppe Di Stasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Finiscono con l'auto fuori strada. Muore un ragazzo di 18 anni
Leggi anche: L’auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale. Tragedia a Villacidro
Auto contro camion finisce fuori strada, ferita una donna; Fuoristrada si ribalta, conducente incastrato tra le lamiere; Auto si ribalta dopo una curva e finisce fuori strada: ferito un giovane di 26 anni; Perde il controllo dell'auto uscendo di strada, morto 81enne.
Auto fuori strada dopo il cenone della Vigilia: Giuseppe muore a 18 anni, feriti due coetanei - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese ... fanpage.it
Un'auto finisce fuori strada in una scarpata a Urbino, conducente ferito - 30 in località Ca' Vagnino nella zona di Urbino. ansa.it
Auto fuori strada sulla via Emilia a Lodi, ambulanze e vigili del fuoco sul posto - Soccorsi in azione lungo la statale 9 a seguito dell’impatto tra due vetture avvenuto intorno alle ... ilcittadino.it
Perdono il controllo dell'auto e distruggono un portone, è accaduto a Pegli. Tutte le informazioni su La Voce di Genova https://www.lavocedigenova.it/2025/12/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/pegli-auto-fuori-controllo-sfonda-un-portone-caccia-ag - facebook.com facebook
Finiscono con l'auto fuori strada, muore un 18enne. Feriti due coetanei. L'incidente nel giorno di Natale a San Ferdinando di Puglia #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.