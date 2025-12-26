Auto fuori strada dopo il cenone della Vigilia | Giuseppe muore a 18 anni feriti due coetanei

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. La vittima si chiamava Giuseppe Di Stasi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Finiscono con l'auto fuori strada. Muore un ragazzo di 18 anni

Leggi anche: L’auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale. Tragedia a Villacidro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Auto contro camion finisce fuori strada, ferita una donna; Fuoristrada si ribalta, conducente incastrato tra le lamiere; Auto si ribalta dopo una curva e finisce fuori strada: ferito un giovane di 26 anni; Perde il controllo dell'auto uscendo di strada, morto 81enne.

auto fuori strada dopoAuto fuori strada dopo il cenone della Vigilia: Giuseppe muore a 18 anni, feriti due coetanei - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese ... fanpage.it

auto fuori strada dopoUn'auto finisce fuori strada in una scarpata a Urbino, conducente ferito - 30 in località Ca' Vagnino nella zona di Urbino. ansa.it

auto fuori strada dopoAuto fuori strada sulla via Emilia a Lodi, ambulanze e vigili del fuoco sul posto - Soccorsi in azione lungo la statale 9 a seguito dell’impatto tra due vetture avvenuto intorno alle ... ilcittadino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.