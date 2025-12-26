Auto di un imprenditore alle fiamme | c' è di nuovo l' ombra del dolo
CELLINO SAN MARCO - La colonna di fumo ben visibile, le fiamme sprigionate da un'auto, in via Guglielmo Marconi, a Cellino San Marco. E di nuovo l'ombra del dolo. L'incendio è scoppiato qualche minuto prima delle 19 di oggi, venerdì 26 dicembre 2025. Il mezzo appartiene a un imprenditore del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
