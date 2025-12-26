La Direzione generale dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria informa i cittadini che in occasione delle festività natalizie funzioneranno a pieno regime gli ospedali Maggiore a Parma, di Vaio e Fidenza e Santa Maria a Borgotaro, mentre sono previste brevi interruzioni o. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Ausl, festività natalizie 2025 e oltre: le variazioni nelle aperture delle Aziende sanitarie

Leggi anche: Festività natalizie 2025, le variazioni nelle aperture delle Aziende sanitarie

Leggi anche: Festività natalizie, previste variazioni per le attività delle biblioteche comunali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Festività natalizie, cambiano gli orari di accesso di alcuni servizi Ausl - In occasione delle festività natalizie cambiano alcuni orari di attività e accesso dei servizi dell’Ausl di Piacenza. piacenzasera.it

Ausl: orari di apertura del distretto di Castelnovo durante le festività natalizie - L'apertura di alcuni servizi Ausl durante le festività natalizie Distretto Castelnovo né Monti : - redacon.it