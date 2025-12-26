Ausl festività natalizie 2025 e oltre | le variazioni nelle aperture delle Aziende sanitarie
La Direzione generale dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria informa i cittadini che in occasione delle festività natalizie funzioneranno a pieno regime gli ospedali Maggiore a Parma, di Vaio e Fidenza e Santa Maria a Borgotaro, mentre sono previste brevi interruzioni o. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Festività natalizie 2025, le variazioni nelle aperture delle Aziende sanitarie
Leggi anche: Festività natalizie, previste variazioni per le attività delle biblioteche comunali
Festività natalizie, cambiano gli orari di accesso di alcuni servizi Ausl - In occasione delle festività natalizie cambiano alcuni orari di attività e accesso dei servizi dell’Ausl di Piacenza. piacenzasera.it
Ausl: orari di apertura del distretto di Castelnovo durante le festività natalizie - L'apertura di alcuni servizi Ausl durante le festività natalizie Distretto Castelnovo né Monti : - redacon.it
#Influenza, circolazione dei #virus in aumento a #Modena: le indicazioni dell' #Ausl per le festività x.com
Un decalogo dall'Ausl per trascorrere in salute le Festività - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.