Auguri inclusivi del premier spagnolo Sanchez | Buone feste ovunque e con chiunque voi siate – Il video

(Agenzia Vista) Spagna, 26 dicembre 2025 "Mancano pochi giorni alla fine dell'anno e quindi vorrei cogliere l'occasione per augurarvi il meglio in questo momento. Con chiunque li festeggiate, ovunque voi siate, qualunque cosa mangerete", così il premier spagnolo Sanchez. X Sanchez Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Stop ora solare in Europa, il premier spagnolo Sánchez lancia l’appello

Leggi anche: Cambio dell’ora: il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede l’abolizione all’Europa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

'Buon Natale', gli auguri dei leader: dalle foto di Trump al presepe di Meloni, Sanchez 'inclusivo'.

Auguri "inclusivi" del premier spagnolo Sanchez: Buone feste, ovunque e con chiunque voi siate - (Agenzia Vista) Spagna, 26 dicembre 2025 "Mancano pochi giorni alla fine dell'anno e quindi vorrei cogliere l'occasione per augurarvi il meglio in questo momento. la7.it