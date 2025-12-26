Auguri di buon onomastico Stefano e Stefania oggi 26 dicembre | immagini e video da condividere

Si festeggia oggi, 26 dicembre, Santo Stefano protomartire. Fu il primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana affinché aiutassero gli Apostoli nel ministero della fede. Fu il primo cristiano ad aver dato la vita per aver testimoniato e sostenuto la parole di Gesù Cristo e diffuso il Vangelo. Il martirio di Stefano, descritto negli Atti degli Apostoli, avvenne per lapidazione alla presenza di Paolo di Tarso in seguito alle accuse di blasfemia. E’ venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. Il martirio di Santo Stefano. La morte. Il martire fu condannato e ucciso nel 36 dc a Gerusalemme dopo essere finito nel mirino di alcuni liberti che avevano ottenuto la libertà dopo essere stati schiavizzati da Pompeo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

26 Dicembre 2025, auguri di buon onomastico Stefano e Stefania. La storia del primo martire cristiano | IMMAGINI, VIDEO, FRASI - Santo Stefano è considerato il protomartire della Chiesa cristiana, cioè il primo a dare la vita per la propria fede in Cristo. strettoweb.com