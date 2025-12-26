Auguri di buon onomastico Stefano e Stefania oggi 26 dicembre | immagini e video da condividere
Si festeggia oggi, 26 dicembre, Santo Stefano protomartire. Fu il primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana affinché aiutassero gli Apostoli nel ministero della fede. Fu il primo cristiano ad aver dato la vita per aver testimoniato e sostenuto la parole di Gesù Cristo e diffuso il Vangelo. Il martirio di Stefano, descritto negli Atti degli Apostoli, avvenne per lapidazione alla presenza di Paolo di Tarso in seguito alle accuse di blasfemia. E’ venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. Il martirio di Santo Stefano. La morte. Il martire fu condannato e ucciso nel 36 dc a Gerusalemme dopo essere finito nel mirino di alcuni liberti che avevano ottenuto la libertà dopo essere stati schiavizzati da Pompeo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Buon onomastico Margherita oggi: video, gif e immagini di auguri da condividere
Leggi anche: Buon onomastico Adelaide oggi 16 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social
26 Dicembre 2025, auguri di buon onomastico Stefano e Stefania. La storia del primo martire cristiano | IMMAGINI, VIDEO, FRASI; 26 Dicembre, Buon Santo Stefano 2025! La festa del primo martire della Chiesa e il messaggio del giorno dopo Natale | IMMAGINI, VIDEO, FRASI; Buon Santo Stefano 2025, le FRASI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp.
26 Dicembre 2025, auguri di buon onomastico Stefano e Stefania. La storia del primo martire cristiano | IMMAGINI, VIDEO, FRASI - Santo Stefano è considerato il protomartire della Chiesa cristiana, cioè il primo a dare la vita per la propria fede in Cristo. strettoweb.com
Buon Santo Stefano 2025, le immagini e Gif da scaricare per gli auguri del 26 dicembre - Per celebrare la festività abbiamo selezionato immagini e Gif gratuite ... fanpage.it
Buon Santo Stefano 2025, le FRASI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp - Santo Stefano, che si festeggia il 26 dicembre, il giorno dopo del Santo Natale, è considerato il protomartire della Chiesa cristiana, cioè il primo a dare la vita per la propria fede in Cristo. strettoweb.com
Auguri di Buon Natale a tutti. - facebook.com facebook
Tantissimi auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie! x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.