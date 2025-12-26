Lo scontro politico tra Washington e l’Europa finisce nelle aule giudiziarie statunitensi. Dopo la decisione dell’Amministrazione Trump di vietare l’ingresso nel Paese all’ex commissario Ue Thierry Breton e ad altri quattro funzionari europei, sarà adesso un Tribunale a valutare il provvedimento. Il cittadino britannico Imran Ahmed, uno dei cinque europei sanzionati dagli Usa per il loro sostegno a una regolamentazione più severa del settore tecnologico, ha intentato una causa contro l’amministrazione di Donald Trump, temendo l’ espulsione dal Paese in cui vive. Ora rischia “un arresto incostituzionale, detenzione punitiva ed espulsione “, si legge nella denuncia depositata presso un tribunale di New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Attivista tech britannico fa causa contro il visto negato dagli Usa: è uno degli europei sanzionati insieme a Breton

