Attenti all’idrossiclorochina | può risvegliare herpes zoster e tbc Avviso Aifa sul Plaquenil il farmaco che Trump suggerì contro il Covid

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha chiesto di rivedere il bugiardino del Plaquenil, il farmaco antimalarico a base di idrossiclorochina che divenne famoso nelle prime settimane della pandemia quando era stata ipotizzata una sua efficacia preventiva sul Coronavirus, poi non confermata, ma restata per anni una bandiera dei no vax contro i vaccini per il Covid-19. Ora dovranno essere avvisati i pazienti che l’utilizzo del farmaco potrebbe contribuire alla riattivazione del virus dell’herpes zoster e perfino di quello della tubercolosi. Le nuove avvertenze spiegate sulla Gazzetta ufficiale del 24 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

