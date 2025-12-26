Attacco USA contro l’Isis nel nord-ovest della Nigeria Trump | Hanno ucciso cristiani innocenti
Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare contro elementi dello Stato Islamico (Isis) nel nord-ovest della Nigeria, in quella che l’amministrazione americana definisce un’azione “potente e letale” volta a contrastare la minaccia del terrorismo jihadista nella regione. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Donald Trump, che ha rivendicato l’operazione attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristidell'Isis: «Hanno ucciso cristiani innocenti»
Leggi anche: Trump lancia un potente attacco contro l'Isis in Nigeria. "Ha ucciso cristiani innocenti"
Siria scatta l’operazione Usa Hawkeye Strike contro l’Isis | colpiti oltre 70 obiettivi; Raid Usa contro l’Isis in Siria | colpiti decine di obiettivi; Operazione Occhio di Falco in corso Trump ordina attacchi massicci contro l’Isis in Siria | Non è guerra è vendetta.
Usa, Trump lancia l’offensiva contro le forze Isis in Nigeria: “Attacco potente e mortale” - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno lanciato "un potente e mortale attacco" contro le forze dello Stato Islamico in ... lapresse.it
Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. Trump: "Hanno ucciso cristiani innocenti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. tg24.sky.it
Usa lanciano attacchi aerei contro l'Isis in Siria - Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro lo Stato islamico in Siria. ansa.it
Massiccio bombardamento degli Stati Uniti nella #Nigeria nord-occidentale. "Attacchi di precisione contro obiettivi dell'Isis; uccidevano cristiani innocenti da anni", ha dichiarato Trump. Washington fa sapere che l'intervento è stato chiesto dalle stesse autorit x.com
Trump ha annunciato un attacco degli Stati Uniti contro postazioni dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria. Il presidente ha detto di aver ordinato l’operazione, che “Ha colpito duramente i terroristi responsabili di massacri contro civili, soprattutto cristiani” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.