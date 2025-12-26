Attacco USA contro l’Isis nel nord-ovest della Nigeria Trump | Hanno ucciso cristiani innocenti

Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare contro elementi dello Stato Islamico (Isis) nel nord-ovest della Nigeria, in quella che l’amministrazione americana definisce un’azione “potente e letale” volta a contrastare la minaccia del terrorismo jihadista nella regione. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Donald Trump, che ha rivendicato l’operazione attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

