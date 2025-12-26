Attacco con coltello e spray in una fabbrica di pneumatici in Giappone | almeno 15 feriti un arresto
Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con un coltello e un liquido spray in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, in Giappone, nella prefettura centrale di Shizuoka. Secondo quanto riportato dai media giapponesi, che citano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, diverse persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state accoltellate. L’agenzia di stampa Kyodo riferisce che l’aggressore è stato arrestato. Non sono stati immediatamente resi noti altri dettagli, comprese le condizioni dei feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
