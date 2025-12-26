Attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica | almeno 15 feriti in Giappone
Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. Lo hanno riferito i vigili del fuoco citati dall’agenzia Kyodo. Secondo gli inquirenti, un sospettato dell’attacco è stato arrestato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
