Attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica | almeno 15 feriti in Giappone

Attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica: almeno 15 feriti in Giappone - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. gazzettadelsud.it

Giappone: diversi feriti in attacco con coltello in fabbrica a Mishima, un arresto - Secondo quanto riportato dai media giapponesi, che citano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, diverse persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state accoltellate in una fabbrica nel ... msn.com

La nostra cena della vigilia di Natale 2025 Con lo chef Matteo e il sous chef Mahmoud ~ Battuta di vitello al coltello, crumble di schüttenbrot, rafano liquido e cumino ~ Ristretto di trota salmonata, patate e ceci, olio al rosmarino e uova di trota ~Ravioli di pasta f - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.