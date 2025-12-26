Attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica | almeno 15 feriti in Giappone

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. Lo hanno riferito i vigili del fuoco citati dall’agenzia Kyodo. Secondo gli inquirenti, un sospettato dell’attacco è stato arrestato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica almeno 15 feriti in giappone

© Feedpress.me - Attacco con coltello e liquido spray in una fabbrica: almeno 15 feriti in Giappone

Leggi anche: Giappone, diversi feriti in attacco con coltello in fabbrica a Mishima: un arresto

Leggi anche: Zelensky: “Crudele attacco russo con un drone contro una stazione”. Almeno 30 feriti a Shostka nella regione di Sumy

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

attacco coltello liquido spray15 feriti in attacco con coltello in una fabbrica in Giappone, un arresto - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di ... gazzettadiparma.it

attacco coltello liquido sprayAttacco con coltello e liquido spray in una fabbrica: almeno 15 feriti in Giappone - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. gazzettadelsud.it

attacco coltello liquido sprayGiappone: diversi feriti in attacco con coltello in fabbrica a Mishima, un arresto - Secondo quanto riportato dai media giapponesi, che citano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, diverse persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state accoltellate in una fabbrica nel ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.