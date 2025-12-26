Atalanta resta difficile il recupero di Djimsiti per l’Inter Ballottaggi in attacco
Dopo il giorno di riposo natalizio, l’ Atalanta è tornata in campo nel pomeriggio di Santo Stefano per preparare la sfida contro l’Inter in programma domenica 28 dicembre con calcio d’inizio alle 20:45 alla New Balance Arena. Il grande punto interrogativo, l’unico verso il match, riguarda le condizioni di Berat Djimsiti, che sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale accusata contro il Cagliari e che lo ha tenuto ai box contro il Genoa. La possibilità che il difensore albanese possa essere della partita domenica non è ancora da escludere a priori, ma al momento sembra quasi impossibile vedere in campo il numero 19. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
