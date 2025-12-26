Atalanta, l’Inter guarda con attenzione in casa della Dea e sono diverse le trattative destinate ad entrare nel vivo entro la prossima estate Atalanta Inter non è soltanto una delle sfide più attese della Serie A, ma rappresenta anche un vero e proprio crocevia di interessi di mercato. Domenica sera, alle 20.45 alla New Balance . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, quanti affari con l’Inter: questi giocatori potrebbero cambiare maglia entro la prossima estate

Leggi anche: Genoa, testa alla sfida contro l’Inter: questi due giocatori sono da verificare per la prossima sfida di campionato

Leggi anche: Calciomercato Inter, i piani di Ausilio per la prossima estate: si ragiona su questi due profili! La rivelazione di Romano su Hojlund e non solo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bastoni, Gagliardini, ora Lookman? Inter-Atalanta, quanti affari sulla A4 - Il prossimo a farsi meno di un'ora di macchina da Bergamo a Milano potrebbe essere Lookman. gazzetta.it

Quanti gol Gianluca L’Atalanta batte il Cagliari 2-1 nella 15ª giornata di Serie A: doppietta di Scamacca, Palladino sorride e i nerazzurri tornano a vincere in campionato. - facebook.com facebook

EXCL: Secondo quanto raccolto, sarà questa la quarta maglia dell' #Atalanta in occasione del Christmas match contro il Cagliari x.com