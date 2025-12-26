Atalanta Inter intrecci infiniti | dopo Zalewski nel mirino c’è Palestra Il piano per il dopo Dumfries

Inter News 24 Atalanta Inter, intrecci infiniti tra campo e mercato: dopo Zalewski, nel mirino c’è Palestra. La clausola di Dumfries spaventa i nerazzurri. Domenica sera Inter e Atalanta incroceranno nuovamente i loro destini sul rettangolo verde, ma la sfida tra i nerazzurri di Milano e gli orobici non si esaurisce al semplice risultato sportivo. Le due società, infatti, sono pronte a riaprire vecchi e nuovi fascicoli di mercato, replicando le dinamiche vissute la scorsa estate. I ricordi sono ancora freschi: prima i contatti per Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano poi rimasto a Bergamo a deliziare la platea della Dea, poi la sorprendente parabola di Nicola Zalewski. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, intrecci infiniti: dopo Zalewski, nel mirino c’è Palestra. Il piano per il dopo Dumfries Leggi anche: Palestra Inter, blitz degli scout nerazzurri in Atalanta Cagliari: l’incastro con Dumfries e il prezzo dell’Atalanta Leggi anche: Palestra Juve, Sky: l’Inter lo ha messo nel mirino! Il prezzo dell’Atalanta e i possibili sviluppi a breve termine Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Atalanta-Inter, i precedenti: è la bestia nera della Dea - L'ultima vittoria casalinga della Dea risale al 2018 quando Atalanta- calcioatalanta.it

Lookman e la trattativa infinita (le posizioni di Inter e Atalanta) - Ecco quanto vale e perché il tormentone intorno all’attaccante nigeriano è destinato a tenere ancora banco (nonostante le ... panorama.it

Inter-Lookman, gli agenti spingono con l'Atalanta per la cessione - L'Inter ha presentato un'offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino di Ademola Lookman e non vuole andare oltre. sport.sky.it

Da Lookman a Zalewski e (forse) Palestra: gli incroci di mercato sull'asse Atalanta-Inter #SkySport #Atalanta #Inter #Calciomercato x.com

Atalanta-Inter: domani a mezzogiorno l’incontro con la stampa di Cristian Chivu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.