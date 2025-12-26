Atalanta Inter conferenza Chivu | orario e dove vederla

Atalanta Inter conferenza Chivu. L’ Inter si prepara a chiudere il 2025 con un impegno delicato sul campo dell’ Atalanta. La trasferta di Bergamo, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45, segnerà l’ultima partita dell’anno per i nerazzurri. La sfida sarà valida per la 17ª giornata di Serie A e rappresenta un test importante per la squadra di Cristian Chivu, impegnata a consolidare la propria posizione in classifica. Il tecnico nerazzurro avrà l’occasione di presentare il match in conferenza stampa sui canali ufficiali del club, in programma sabato 27 dicembre alle ore 12:00. Sarà un momento utile per fare il punto sulla condizione dei giocatori, sulle scelte di formazione e sulla preparazione tattica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Genoa Inter conferenza Chivu: orario e dove vederla

Leggi anche: Inter Cremonese conferenza stampa Chivu: orario e dove vederla

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Atalanta-, sabato la conferenza stampa di Chivu; Bologna-Inter, Cristian Chivu in conferenza: Essere qui un regalo. Calhanoglu recuperato; Chivu: “La Supercoppa dovrebbero giocarla Napoli e Bologna, noi qui solo grazie al format”; Chivu: Orgoglioso del coraggio e della personalità del gruppo”.

Verso Atalanta-Inter: sabato la conferenza stampa di Chivu - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà ai giornalisti alla vigilia della 17. msn.com