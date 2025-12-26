Atalanta-Inter avversarie domenica tra intrecci di mercato per Bellanova e Palestra
Bergamo, 26 dicembre 2025 – Dal campo alla tribuna Atalanta-Inter domenica sera non si giocherà solo per i tre punti. Prima e dopo la partita ci sarà anche l’occasione per possibili incontri ‘de visu’ in ottica mercato: estivo più che invernale, ma le trattative per gli affari importanti che si chiudono con il sole di giugno si avviano nei freddi mesi invernali. Sull’asse nerazzurro della A4 si sta già parlando di tanti nomi. Giocatori esplosi nella Dea che la dirigenza interista sta sondando. Stranamente negli ultimi anni sono stati pochi gli affari conclusi tra i due club nerazzurri: nel 2017 le cessioni di Gagliardini prima e Bastoni poi dall’Atalanta all’Inter, quindi nel 2021 quella di Gosens. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
